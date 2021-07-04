Кремль: Со странами НАТО можно иметь дело. Пример - Турция

Турция - пример того, что со странами НАТО можно строить партнерские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения", — сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Несмотря на жесткую дисциплину в НАТО и простую вертикаль, "наверху которой находятся Соединенные Штаты Америки", страны-члены альянса могут отстаивать свой суверенитет и занимать ответственную позицию в обеспечении региональной безопасности, отметил пресс-секретарь Кремля.

Поэтому отношения с Турцией важны, и они играют стабилизирующую роль для региона, добавил Песков.