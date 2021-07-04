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В Москве продлена программа поощрения для привитых пожилых граждан

В Москве продлена программа поощрения для привитых пожилых граждан

Программа "Миллион призов" для пожилых граждан, прошедших вакцинацию, продлена до 15 августа. Программа поощрения касается москвичей старше 60 лет.

В ней уже приняли участие около 300 тысяч жителей Москвы. 

Согласно программе, сделавшие прививку от коронавируса граждане получают карту или промокод номиналом в 1 тысяч рублей. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других партнерских предприятиях. 

Для участия в программе требуется полис ОМС. Те горожане, которые вакцинировались до программы, могут получить призовые баллы. Для этого на сайте акции нужно будет ввести номер полиса ОМС. 

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Вестник Кавказа

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