Гюльнара Мамедзаде: Россия продолжает оставаться ключевым модератором ситуации на Южном Кавказе

Россия по-прежнему остается ключевым модератором ситуации на Южном Кавказе. Об этом в интервью "Вестнику Кавказа" заявила директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, комментируя передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах и возвращение азербайджанской стороной 15 армянских военных.

"Самое главное - что мы видим последовательную реализацию трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. Мы видим, что при посредничестве России продолжается процесс постконфликтных договоренностей. И тот факт, что осуществляется второй акт передачи карт минных полей, и соответственно Азербайджан передает армянских диверсантов, означает, что стороны договариваются, что идет процесс постепенного продвижения Армении и Азербайджана уже к мирному соглашению", - отметила эксперт.

Директор Экспертной платформы Baku Network акцентировала внимание на том, что Россия является главным гарантом обеспечения реализации трехстороннего заявления. Она подчеркнула, что РФ, в частности, совершала определенное кураторство над Арменией, где до последнего времени существовала вероятность прихода к власти реваншистских сил. "Сейчас мы уже понимаем, что реваншистские силы в Армении не получили поддержку, а трехсторонние заявления выходят на новый уровень. Очень важно, что Россия усиливает свою миротворческую роль, свою позицию в качестве ведущей миротворческой силы, и стороны продвигаются именно в направлении урегулирования тех вопросов, которые актуальны в постконфликтный период", - поведала Гюльнара Мамедзаде.

По ее словам, все это позволяет рассчитывать на то, что разминирование освобожденных территорий будет идти еще быстрее. "Мы можем надеяться, что больше не будет напрасных жертв в мирных условиях, что процесс восстановления освобожденных территорий пойдет быстрее, и те коммуникации, в том числе Зангезурский коридор, которые будут открыты в регионе, принесут большую пользу всем его странам. В первую очередь это, конечно, касается Азербайджана, Армении и России", - уточнила эксперт.

Она выразила надежду на то, что здравомыслящие силы в Армении постепенно начнут понимать, что ситуация, которая сейчас сложилась в регионе, ведет все страны к миру и сотрудничеству. "Это очень хороший жест. Я думаю, что его по достоинству оценят и в России, и в Азербайджане, и в Армении. Мы надеемся, что это будет продолжаться в том же духе, и в нашем лексиконе уже не останется таких понятий, как диверсанты, военнопленные, перемещенные лица и беженцы. Все это должно уйти в прошлое, как и война", - считает эксперт.

Но для того, чтобы возможные внешние провокации не получили дальнейшего развития, в регионе должен быть установлен мир, добавила она. "Россия как никто заинтересована в том, чтобы у ее южных границ сохранялся мир. И Азербайджан вместе с Россией идут в тесной связке в этом направлении, в направлении становления долгосрочного мира и взаимовыгодного экономического сотрудничества. А тот факт, что Армения передает карты минных полей, означает, что и в армянском обществе наметился некий позитивный сдвиг. И в этом, естественно, Россия тоже играет огромную роль", - заключила Директор Экспертной платформы Baku Network.