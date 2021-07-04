ОБСЕ приветствует обмен картами и военными между Арменией и Азербайджаном

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде приветствует предоставление Арменией карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана в обмен на передачу Еревану 15 армянских задержанных военных.

"Приветствуем освобождение Азербайджаном еще 15 задержанных армян и предоставление Арменией карт минных полей. Надеемся, что укрепление доверия проложит путь к устойчивому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – отметила Линде на своей странице в Твиттере.

Переданные Баку карты охватывают 92 тысячи мин.