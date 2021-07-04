В Крыму из-за селей началась эвакуация жителей

Жители подтопленных домов Бахчисарайского района Крыма эвакуированы спасателями, говорит начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

Всего подтоплено 50 частных домов. Ожигин призвал всех жителей, чьи дома находятся рядом с руслами рек, включая пересохшие, покинуть участки.

Гидрометцентр Республики Крым сообщил "Интерфакс", что с ночи 4 июля в Бахчисарайском районе Крыма выпало до 70 мм осадков (при норме для июля - 49 мм), подтоплены несколько сел.