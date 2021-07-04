Песков: За провокацией британского эсминца стоят США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверен, что провокация британского эсминца Defender в водах Крыма была спланирована Соединенными Штатами.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей - все-таки за океаном", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Песков отметил, что эсминец "был просто инструментом провокации".

"И президент (России Владимир Путин - прим. ред.) объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков предупредил, что Москва будет жестко пресекать провокации, подобные с заходом эсминца Великобритании в территориальные воды России.