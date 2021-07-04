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Армения взялась за старое: сотни человек незаконно переселены в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане

Армения взялась за старое: сотни человек незаконно переселены в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане

Армения незаконно переселила 76 семей на азербайджанские территории, временно находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев. Такие данные приводит "Спутник Армения" со ссылкой на руководство фейкового режима никем не признанной "НКР", созданной Ереваном на оккупированных землях Азербайджана. Речь идет о гражданах, которые "впервые заселились в Карабах".

С июня 2021 года в Нагорный Карабах на ПМЖ прибыло 8 семей и 39 человек. Переселение еще 10 семей продолжается.

В результате 44-дневной войны в Армению переехало 90 тысяч жителей Карабаха армянского происхождения. 

Во время Первой карабахской войны (1991-1994 гг.) из Нагорного Карабаха и прилегающих районов выселено 700 тысяч азербайджанских беженцев. 

 

 

 

 

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Вестник Кавказа

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