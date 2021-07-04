Александр Маркаров: Россия остается посредником между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период

Российская стороны продолжает выполнять роль посредника между Баку и Ереваном и после завершения нагорно-карабахского конфликта, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя передачу Ереваном Баку карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах и возвращение Азербайджаном 15 армянских военных.

Он напомнил, что именно Россия выступала в качестве стороны, осуществлявшей посредническую миссию во время Отечественной войны Азербайджана. "В рамках той же миссии, при посредничестве Москвы, было подписано и трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября прошлого года", - отметил эксперт.

На сегодняшний день, для активизации послевоенного урегулирования, по словам Маркарова, необходимо использовать имеющиеся ресурсы, а именно влияние Москвы на процессы, происходящие в регионе. "То есть, Россия продолжает выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном и в постконфликтный период",- подчеркнул директор армянского филиала Института стран СНГ.

Он добавил, что пока подвижек в переговорном процессе и в ситуации "на земле" нет, что свидетельствует о необходимости участия других сторон - а именно России.

Накануне по инициативе России Армения предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, их передал Баку лично командующий миротворческим контингентом РФ Рустам Мурадов. Азербайджанская сторона же передала армянской 15 лиц армянского происхождения, приговоренных к лишению свободы, срок которого уже истек.

Ранее, 12 июня, армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных, не принимавших участия в убийствах азербайджанских граждан или же иных тяжких преступлениях.