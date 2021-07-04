ЕС приветствует передачу карт минных полей Азербайджану в обмен на армянских военных

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар поприветствовал обмен картами и военными между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

"Прекрасные новости из Баку и Еревана. Хорошо, что еще больше людей отпущены на свободу. Важно также то, что переданы карты минных полей, что позволит предотвратить несчастные случаи", — написал Клаар в своем Твиттере.

Ранее, 3 июля при посредничестве МС РФ Азербайджан передал Армении военнослужащих, обвиненных в нарушении режима прекращения огня, объявленного 9 ноября 2020 года. В свою очередь, Ереван передал Баку карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов.