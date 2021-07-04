Греция сняла запрет на въезд для граждан Армении и Азербайджана

Управление гражданской авиации (УГА) Греции добавило Армению и Азербайджан в список стран, которым разрешен въезд в Грецию.

От ограничений, введенных в связи с пандемией, освобождены постоянные жители ЕС и Шенгенской зоны, а также граждане следующих стран: Албании, Австралии, Бахрейна, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Израиля, Японии, Кувейта, Ливана, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Катара, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США.

В список стран, добавленных в саму последнюю очередь, вошли Азербайджан, Армения, Иордания, Молдова и Бруней.

Прибывающие в Грецию гости должны иметь справки о прохождении вакцинации не менее, чем за 14 дней до въезда либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия. Альтернативой может быть отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 48 часов до пересечения границы Греции.