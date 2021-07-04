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В Крыму сошел сель

В Крыму сошел сель

На юго-западе Крыма сошел сель. В селе Соколиное Бахчисарайского района подтоплен один дом. 4-5 июля на полуострове объявлено штормовое предупреждение. На юге, востоке и центральных районах Крыма ожидаются 30-55 мм осадков. Возможен сход селевых потоков.

"В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение", - отмечается в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

На место инцидента направлены 16 спасателей и 3 единицы техники. 

По информации спасателей, подтоплены два подвальных помещения многоквартирных домов Красногвардейском районе и частных домов в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

 

 

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