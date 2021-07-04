Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах выросло до 29

На месте крушения военного самолета ВС Филиппин С-130 спасатели обнаружили 29 тел. Данные приводит информагентство Reuters. Авиакатастрофа случилась на острове Холо.

Порядка 17 человек остаются пропавшими без вести. Всего пострадали 50 человек.

Напомним, самолет С-130 разбился в районе архипелага Сулу в юго-западной части Филиппин. Лайнер перевозил военнослужащих из города Кагаян-де-Оро. При попытке приземления самолет пропустил взлетную полосу и врезался в деревню, из-за чего возник пожар. На место прибыли пожарные.