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Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах выросло до 29

Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах выросло до 29

На месте крушения военного самолета ВС Филиппин С-130 спасатели обнаружили 29 тел. Данные приводит информагентство Reuters. Авиакатастрофа случилась на острове Холо.

Порядка 17 человек остаются пропавшими без вести. Всего пострадали 50 человек. 

Напомним, самолет С-130 разбился в районе архипелага Сулу в юго-западной части Филиппин. Лайнер перевозил военнослужащих из города  Кагаян-де-Оро. При попытке приземления самолет пропустил взлетную полосу и врезался в деревню, из-за чего возник пожар. На место прибыли пожарные. 

 

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Вестник Кавказа

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