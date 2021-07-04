Армения обнародовала имена 15 военных, возвращенных Азербайджаном
Правительство Армении опубликовало список 15 лиц, приговоренных решением азербайджанского суда к лишению свободы, срок которого уже истек, и возвращенных на родину при посредничестве российских миротворцев.
Ниже приводим перечень их имен:
1. Акопян Володя Вачаганович – Ширакская область
2. Асатрян Геворк Норайревич - Ширакская область
3.Гаспарян Гор Ваграмович - Ширакская область
4. Енгоян Сисак Гришаевич - Ширакская область
5. Карапетян Юрий Тигранович - Ширакская область
6. Махтесян Эдгар Вачаганович - Ширакская область
7. Минасян Арам Гарникович - Ширакская область
8. Минасян Мкртич Симонович - Ширакская область
9. Петросян Альберт Камоевич - Ширакская область
10. Погосян Армен Егиазарович - Ширакская область
11. Седракян Ромик Мисакович - Ширакская область
12. Сефилян Камо Каренович - Ширакская область
13. Асланян Егиш Ованесович - Ширакская область
14. Геворкян Григор Георгиевич - Ширакская область
15. Манукян Андраник Тигранович - Ширакская область
Правительство Армении поблагодарило Россию за посредничество. Армянские военные уже приземлились в аэропорту Эребуни. На взлетную полосу отправились кареты скорой помощи, которые перевезут их в больницы для прохождения медобследования. Взамен Армения передала Азербайджану карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов.
Вестник Кавказа
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