Армения обнародовала имена 15 военных, возвращенных Азербайджаном

Правительство Армении опубликовало список 15 лиц, приговоренных решением азербайджанского суда к лишению свободы, срок которого уже истек, и возвращенных на родину при посредничестве российских миротворцев.

Ниже приводим перечень их имен:

1. Акопян Володя Вачаганович – Ширакская область

2. Асатрян Геворк Норайревич - Ширакская область

3.Гаспарян Гор Ваграмович - Ширакская область

4. Енгоян Сисак Гришаевич - Ширакская область

5. Карапетян Юрий Тигранович - Ширакская область

6. Махтесян Эдгар Вачаганович - Ширакская область

7. Минасян Арам Гарникович - Ширакская область

8. Минасян Мкртич Симонович - Ширакская область

9. Петросян Альберт Камоевич - Ширакская область

10. Погосян Армен Егиазарович - Ширакская область

11. Седракян Ромик Мисакович - Ширакская область

12. Сефилян Камо Каренович - Ширакская область

13. Асланян Егиш Ованесович - Ширакская область

14. Геворкян Григор Георгиевич - Ширакская область

15. Манукян Андраник Тигранович - Ширакская область

Правительство Армении поблагодарило Россию за посредничество. Армянские военные уже приземлились в аэропорту Эребуни. На взлетную полосу отправились кареты скорой помощи, которые перевезут их в больницы для прохождения медобследования. Взамен Армения передала Азербайджану карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов.