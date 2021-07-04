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СМИ: США вывезли из Сирии в Ирак 40 грузовиков с пшеницей и нефтью

СМИ: США вывезли из Сирии в Ирак 40 грузовиков с пшеницей и нефтью

Американские военные вывезли с северо-востока Сирии в Ирак свыше 40 фур с пшеницей и нефтью. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

В сообщении говорится, что силы американской коалиции вывезли из района Румейлан в провинции Хасеке на иракскую территорию 45 грузовиков с пшеницей и бензовозов с нефтью через пограничный пункт "Эль-Валид". За день до этого американские военнослужащие переправили в Ирак 37 цистерн с нефтью, добытой в северо-восточных районах Сирии.

По обратному маршруту из Ирака в Сирию американцы переправили 27 грузовиков с материалами и оборудованием, необходимым для устройства военной базы США в сирийском Румейлане. 

Напомним, северо-восток Сирии (провинции Хасека, Дейр-эз-Зор и Ракка) до сих пор контролируется курдскими ополченцами из "Сирийских демократических сил" (SDF). Их поддерживают американские военные.

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Вестник Кавказа

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