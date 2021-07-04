Игорь Коротченко: посредничество российских миротворцев активизирует мирный диалог Баку и Еревана

Посредничество российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, может помочь активизировать процесс послевоенного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя передачу Ереваном Баку карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах и возвращение Азербайджаном 15 армянских военных.

"Это хороший знак, он показывает, что значение, которое приобрели российские миротворцы, командующий российским миротворческим контингентом, позволяет эффективно играть роль посредника в выстраивании контактов между обеими сторонами. Рассчитываем, что точно так же при содействии России быстро начнется и быстро пройдет процесс практической делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Конечно, сама Армения тяжело идет на мирный диалог с Азербайджаном. Будем рассчитывать, что при посредничестве России этот процесс будет проходить более интенсивно, эффективно и с пользой для обеих сторон", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что если бы переданные накануне армянские военнослужащие не были задержаны как диверсанты уже после 9 ноября прошлого года, Армения никогда бы не передала Азербайджану карты минных полей. "Для Еревана это вынужденная ситуация. И.о. премьер-министра Никол Пашинян делает такой шаг прежде всего для того, чтобы упрочить свое внутриполитическое положение. Я далек от иллюзии о доброй воле и желании Армении идти на мир с Азербайджаном. Она будет все делать вынужденно, под влиянием некоторых факторов, но не добровольно", - пояснил Игорь Коротченко.

"Но в то же время будем рассчитывать, что постепенно, под влиянием изменившейся ситуации, у Еревана созреет понимание, что только мир, добрососедство, разблокирование транспортных коммуникаций, шаги доброй воли, делимитация, демаркация границы, начало полномасштабного функционирования Зангезурского транспортного коридора - это то, что может дать Армении реальные экономические бонусы для развития", - заявил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Эксперт также обратил внимание на то значение, которое имеет для Азербайджана передача карт минных полей еще двух освобожденных районов. "Это минимизация усилий по разминированию, потому что с помощью точных карт есть возможность сделать это безопасно, эффективно и максимально быстро. Кроме того, на минах подрывались люди - а теперь, по крайней мере до момента разминирования, есть четкое понимание конкретных зон минной опасности. Произошедшее также служит подтверждением тому, что у Армении с самого начала были карты минных полей, однако она отказывалась их передавать, заявляя, что таких карт не существует, либо просто включая режим молчания. Сейчас мы понимаем, что Ереван занимал абсолютно не конструктивную позицию", - констатировал он.

"По крайней мере, сегодня есть надежда, что процесс передачи карт минных полей будет происходить в более интенсивном варианте, и в конечном итоге все без исключения карты будут переданы азербайджанской стороне для того, чтобы Баку мог как можно скорее восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях и начать полномасштабное мирное восстановление региона, что невозможно без карт минных полей", - заключил Игорь Коротченко.

Напомним, накануне по инициативе России Армения предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, их передал Баку лично командующий миротворческим контингентом РФ Рустам Мурадов. Азербайджанская сторона же передала армянской 15 лиц армянского происхождения, приговоренных к лишению свободы, срок которого уже истек.