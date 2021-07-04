Зеленский: Украина получит "байрактары" и корвет от Турции

ВС Украины получат новые партии вооружения от Турции, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед военнослужащими ВМС страны.

В частности, Киев приобретет ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2. Украинские специалисты уже завершили обучение ими в Турции, сказал Зеленский.

Также до 2023 года турецкие специалисты построят для ВМФ Украины современный корвет. Военный корабль уже заложен на верфи.

Киев начал вести переговоры с Анкарой о закупке "байрактаров" еще летом 2020 года, до их применения Азербайджаном в ходе Второй карабахской войны.