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Зеленский: Украина получит "байрактары" и корвет от Турции

Зеленский: Украина получит &quot;байрактары&quot; и корвет от Турции

ВС Украины получат новые партии вооружения от Турции, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед военнослужащими ВМС страны.

В частности, Киев приобретет ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2. Украинские специалисты уже завершили обучение ими в Турции, сказал Зеленский. 

Также до 2023 года турецкие специалисты построят для ВМФ Украины современный корвет. Военный корабль уже заложен на верфи.

Киев начал вести переговоры с Анкарой о закупке "байрактаров" еще летом 2020 года, до их применения Азербайджаном в ходе Второй карабахской войны.

 

 

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Вестник Кавказа

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