Путин поздравил жителей Калининграда с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием и оценил ее значимость для укрепления позиций Москвы на Балтике.

"Калининградская область играет значимую роль в укреплении позиций нашей страны в балтийском регионе. Она обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, реализации востребованных проектов в сфере промышленности и АПК, экологии и туризма", - отмечается в телеграмме на сайте Кремля.

Путин указал не необходимость повышения качества благосостояния жителей Калининграда, воспитания у молодежи уважительного отношения к природным богатствам и памятникам Янтарного края.

"Уверен, что инициатива и целеустремленность помогут вам в решении масштабных задач – на благо области и всей России", - сказал Путин.