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В Казахстане упал легкомоторных самолет

В Казахстане упал легкомоторных самолет

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. Находившиеся на борту двое пилотов доставлены в больницы, отмечается в МЧС Казахстана. 

Инцидент произошел в 4 утра по московскому времени в 12 км от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей. 

"Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке (самолет. — прим. ред.) упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу", — отмечается в сообщении МЧС.

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Вестник Кавказа

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