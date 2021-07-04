Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в ответ на пуски воздушных шаров

Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по оружейному цеху и ракетной установке ХАМАС в секторе газа. Они стали ответом на пуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой в сторону Израиля.

"Ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объекту, использовавшемуся для производства оружия, а также по ракетной установке, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в направлении израильской территории", - говорится в заявлении пресс-службы. "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - отметили израильские военные.

Израильское радио Kan отметил, что при нанесении авиаударов из сектора Газа открывался огонь из стрелкового оружия по приграничным населенным пунктам Израиля. О пострадавших пока информации нет. После запуска воздушных шаров на сельскохозяйственных полях Израиля произошла серия пожаров. Аналогичные удары по ХАМАС ранее ЦАХАЛ наносил после поджогов 2 июля.