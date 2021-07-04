ПСЖ предложил Месси контракт

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

Напомним, что с 1 июля Месси стал свободным агентом, так как истек срок действия его договора с каталонской "Барселоной". В настоящее время аргентинец сосредоточен на выступлениях своей сборной на Кубке Америки. После его завершения ПСЖ рассчитывает начать активные переговоры с 34-летним игроком.

"Барселона" не хотела бы попрощаться с Месси. В мае клуб предложил ему контракт на 10 лет, предполагающий работу также на административной должности после окончания футбольной карьеры.