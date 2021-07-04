Прирост больных коронавирусом в России составил 25 142

Количество больных коронавирусом в России выросло на 25 142. Совокупное количество заразившихся COVID-19 составило 5 610 941.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3409 (13,6%) без клинических проявлений", - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста составил 0,45%.