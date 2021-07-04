Трамп считает, что смог остановить "Северный поток-2"

Бывший президент США Дональд Трамп, что его администрации удалось заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Так он отреагировал на слова о том, что он якобы "любит Россию".

"Я прекратил строительство трубопровода ("Северный поток-2" - прим. ред.) и что-то я не думаю, что они (россияне. — Прим. ред.) сильно меня любят", — заявил республиканец на митинге перед своими сторонниками во Флориде.

Напомним, США при президентстве Трампа вводили санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, строительство остановить не удалось. В начале июня 2021 года завершилась укладка первой нитки, вторая нитка будет завершена примерно в течение 1-2 месяцев.