Самолет компании AZAL совершил экстренную посадку в Баку

Рейс Баку-Нахчыван совершил экстренную посадку в связи с техническими неполадками в системе кондиционирования. Обошлось без пострадавших.

"Капитан воздушного судна Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07.22, развернулся и запросил посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования). В 08.01 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL).

На борту лайнера находились 122 пассажира, которые будут отправлены в Нахчыван следующим рейсом, пояснили в авиакомпании.