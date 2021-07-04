17 человек погибли в результате крушения военного самолета на Филиппинах

Как минимум 17 человек погибли после падения военного самолета на юго-западе Филиппин. Еще 40 человек пострадали. Всего на борту было 92 человека, включая трех пилотов и пятерых членов экипажа.

С-130 разбился при заходе на посадку в аэропорт острова Холо в провинции Сулу. По словам начальника штаба ВС Филиппин генерала Сирилито Собехана, лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу.

"На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", — отметил генерал вооруженных сил Филиппин Сирилито Собехан.

Спасатели не исключают, что число жертв авиакатастрофы может вырасти. Сорок человек с травмами разной степени тяжести доставлены в клиники острова. На борту также находились пять боевых машин.

Минобороны Филиппин исключает, что крушение лайнера произошло в результате атаки радикальных группировок. При этом, как пишет Reuters, власти сейчас больше заняты спасением людей, а не расследованием инцидента.