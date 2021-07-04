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Генерал Мурадов сообщил об обмене 15 армянских военнопленных на карту минных полей для Азербайджана

Минобороны РФ
Минобороны РФ

Командующий Миротворческими силами (МС) РФ, временно дислоцированными на территории Азербайджана, Рустам Мурадов сообщил о новых результатах работы по примирению Армении и Азербайджана. По прибытию в аэропорт Еревана в самолете вместе с вернувшимися из Азербайджана с армянскими диверсантами он заявил:

"Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего заявления в Баку, сегодня мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Азербайджан освободил пятнадцать армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолетом ВКС России", – отметил Мурадов.

Генерал добавил, что Москва продолжит работу по реализации трехстороннего меморандума лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября о прекращении войны в Нагорном Карабахе.  

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