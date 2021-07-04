Генерал Мурадов сообщил об обмене 15 армянских военнопленных на карту минных полей для Азербайджана

Командующий Миротворческими силами (МС) РФ, временно дислоцированными на территории Азербайджана, Рустам Мурадов сообщил о новых результатах работы по примирению Армении и Азербайджана. По прибытию в аэропорт Еревана в самолете вместе с вернувшимися из Азербайджана с армянскими диверсантами он заявил:

"Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего заявления в Баку, сегодня мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В свою очередь Азербайджан освободил пятнадцать армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолетом ВКС России", – отметил Мурадов.

Генерал добавил, что Москва продолжит работу по реализации трехстороннего меморандума лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября о прекращении войны в Нагорном Карабахе.