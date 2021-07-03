Евро-2020: итоги заключительных матчей 1/4 финала

В субботу, 3 июля, матчами Чехия – Дания и Украина – Англия завершилась стадия 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Открывала программу девятнадцатого игрового дня Евро-2020 встреча на Олимпийском стадионе в Баку, где играли сборные Чехии и Дании.

Счет в матче на 5-й минуте открыл полузащитник датчан Томас Дилэйни, а на 42-й минуте датский нападающий Каспер Дольберг отправил еще один мяч в сетку ворот чешской команды Томаша Вацлика. На 49-й минуте чешский нападающий сборной Чехии Патрик Шик сократил отставание в счете, однако на большее чехов не хватило.

Завершилась четвертьфинальная стадия матчем на "Стадио Олимпико" в Риме между сборными Украины и Англии.

Англичане распечатали ворота украинцев уже на 4-й минуте – отличился нападающий Харри Кейн. На 46-й минуте защитник Харри Магуайр увеличил преимущество англичан до двух мячей, а спустя еще четыре минуты Харри Кейн оформил дубль, сделав счет крупным. На 63-й минуте полузащитник Джордан Хендерсон забил еще один гол в ворота сборной Украины, установив тем самым окончательный результат – 4:0 в пользу Англии.

Обыграв всухую украинскую команду, сборная Англии продлила свою серию без пропущенных мячей до семи матчей. На групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта одержали победу над Хорватией (1:0), сыграли вничью с Шотландией (0:0) и одолели Чехию (1:0), а в 1/8 финала взяли верх над Германией (2:0). Кроме того, англичане сохранили свои ворота сухими в двух товарищеских матчах перед турниром с Австрией (1:0) и Румынией (1:0).

Таким образом, Англия впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд. Сухая серия на данный момент составляет 662 минуты.

Англичане также стали первой командой в истории чемпионатов Европы, игроки которой забили три мяча головой в одном матче. В игре с Украиной голами со второго этажа отметились Харри Магуайр, Джордан Хендерсон и Харри Кейн.

В 1/2 финала сборная Англии сыграет с командой Дании. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля. Во втором полуфинале сразятся сборные Италии и Бельгии.