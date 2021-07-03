МИД Азербайджана: Армения предоставила карты минных полей в Физули и Зангилане

Сегодня по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тыс противотанковых и противопехотных мин, которые были установлены в оккупированных Физулинском и Зангиланском районах.

Об этом информирует МИД Азербайджана."Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что получение минных карт спасет десятки тысяч человеческих жизней, в том числе и саперов, и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

"В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 лиц армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек", - сообщает МИД Азербайджана.