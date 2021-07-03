Владимиров сообщил о правилах посещения Кавминвод

Власти Ставрополья пока не будут требовать от туристов справок об обязательной вакцинации или результатов ПЦР-теста перед заселением в гостиницы и санатории региона. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Кавминводы приняли с начала года уже свыше 435 тыс человек. Случаи заражения в отрасли – единичны. Это говорит о том, что профилактическая работа, проводимая в здравницах края, даёт хороший результат", - сказал он, отметив, что оснований для введения дополнительных требований к отдыхающим сейчас нет.

В то же время он отметил, что эпидситуация в крае остается непростой, но и темпы вакцинации значительно выросли.