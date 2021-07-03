Ставропольскую баранину будут поставлять в ОАЭ

Первое российское предприятие получило право на экспорт продукции из баранины в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Россельхознадзор, Министерством окружающей среды и проблем изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов (MOCCAE) предоставлено право на экспорт охлажденной баранины российскому предприятию из Ставропольского края. "Это единственный отечественный производитель, который в настоящее время может поставлять баранину на рынок ОАЭ", - уточняется в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что право на экспорт в ОАЭ сырого мяса, в том числе мяса птицы, говядины и баранины на сегодняшний день имеют девять российских компаний.