Тбилисский театр Палиашвили приглашает на "Опера-гала"

Вечер оперной музыки "Опера-гала" состоится на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 17 июля, такое сообщение распространили организаторы.

Зрители услышат сцены из опер "Набукко", "Силы судьбы", "Трубадур", "Дон Карлос", "Макбет", "Риголетто" и "Аида" Джузеппе Верди.

Кроме того, артисты исполнят фрагменты из опер "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Кармен" Жоржа Бизе и "Лакме" Лео Делиба, а также "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Дирижеры - Заза Азмаипарашвили, Давид Мукерия, Каха Соломнишвили и Леван Джагаев. Вечер начнется в 19:00.