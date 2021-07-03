На Кубани перед судом предстанет банда из 25 автоподставщиков

В Краснодарском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении банды, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования, в которую входили 25 жителей Кубани и Адыгеи, - сообщила в пятницу пресс-служба краевого ГУ МВД России.

"С апреля 2016 по ноябрь 2017 года обвиняемые инсценировали 17 дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Краснодаре, Армавире, Туапсе, а также Новокубанском и Отрадненском районах", - установило следствие, передает "Интерфакс".

Как установили следователи, злоумышленники скрытно подбирали подходящее место для инсценировки, определяли роли каждого из участников до ДТП, во время его инсценировки и после, а для незаконного получения выплаты обращались в страховую компанию и предоставляли необходимый пакет документов.

Общий ущерб, нанесенный мошенниками страховщикам, составил свыше 8 млн рублей. Рассматривать уголовное дело автоподставщиков будет Армавирский городской суд, - добавили в пресс-службе МВД региона.