На Ставрополье будут возведено 20 ФАПов

До конца года в Ставропольском крае планируют строительство более двух десятков учреждений здравоохранения в рамках программы развития первичного звена медпомощи, сообщил журналистам министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

По его словам, большая часть этих объектов – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). "Важная и ответственная работа [в программе модернизации первичного звена здравоохранения] по строительству ФАП и амбулаторий, один офис врача общей практики. Мы должны построить в этом году 20 ФАП, пять врачебных амбулаторий и кабинет врача общей практики", - сказал он, отметив, что проект находится на стадии реализации.

"Три достаточно крупных объекта – два поликлинических отделения Курский округ и Арзгирский округ, мы должны начать в этом году и заканчивать в 2022. Участковая больница в Дунаевке Минераловодского округа – также должны начать строительство в этом году и заканчивать в 2022 году", - цитирует собеседника ТАСС.