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Владимиров: на Ставрополье свободно 34% COVID-коек в больницах

Владимиров: на Ставрополье свободно 34% COVID-коек в больницах

Сейчас в больницах Ставропольского края остаются свободными 34% коечного фонда для лечения пациентов коронавирусом нового типа.

"Как и на прошлой неделе, COVID-коек у нас насчитывается 2150. Свободными из них остаются около 34%", - написал он в Instagram, отметив, что в дополнительном увеличении коечного фонда нет необходимости.

Также Владимиров подчеркнул, что в настоящее время лучшей защитой от инфекции является вакцинация.

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