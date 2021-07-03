В Чечне ограничена заполняемость мечетей и храмов до 50%

Оперштаб по коронавирусу в Чечне решил ограничиться заполняемость мечетей и храмов до 50%, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.

"С 4 июля наполняемость мечетей будет сведена до 50% и попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации", - сказала она.

"Мы должны с пониманием отнестись к тому, что рост заболеваемости заставляет нас принимать такие непопулярные меры. Но это нужно для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - пояснила представитель ведомства, передает ТАСС.