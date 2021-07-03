Забастовка в Ткибули: шахтеры требуют повышения заработной платы
Шахтеры в Ткибули объявили забастовку, бастующие требуют повышения заработной платы
Глава профсоюза Гаги Исакадзе, заявил, что сумма повышения составляет 300 лари.
По словам одного из бастующих, обращение к руководству шахты с требованием повысить оплату труда было направлено четыре месяца назад, однако ответа не последовало. "Мы были вынуждены обратиться к этой форме протеста. Сложно содержать семью на 500 лари, все стало дороже", - приводит слова собеседника Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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