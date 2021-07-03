Легковушка летала в ДТП в Казахстане

Один человек пострадал и был госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей на улице Саина в Алматы.

Стало известно, что сломанный Daewoo Matiz стоял в крайней левой полосе, когда по ней ехала Toyota Creta. Водитель Toyota попытался объехать сломанное авто, но не смог из-за двигающейся справа другой машины. Водитель Toyota резко затормозил, однако избежать столкновения не удалось – автомобиль на полном ходу врезался в Daewoo. От удара Matiz взлетел вверх и ударился об отбойник.

По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.