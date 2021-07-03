Число вакцинированных в Петербурге приближается к миллиону

Число жителей Санкт-Петербурга, которые сделали первую прививку от коронавируса нового типа, уже превысило 945 тыс человек.

В администрации города уточнили, что из общего числа привитых 722 тыс 168 человек полностью закончили цикл вакцинации. "За 2 июля в Петербурге первично было привито 20 тыс. 595 человек. Вторую прививку сделали 5 тыс. 313 человек. Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 1 млн 79 тыс. 332 комплекта", - указано в сообщении.