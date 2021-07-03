Алим Гасымов: "Молодежи нравится новая ритмика и ускоренный темп мугама"

Основанная на стихах средневековых поэтов Востока музыкальная композиция "Мир воздвигнут на любви", прозвучит сегодня в исполнении народного артиста Азербайджана Алима Гасымова в Доме музыки в Москве в рамках международного театрального фестиваля имени Чехова. Перед началом выступления "Вестник Кавказа" побеседовал со всемирно известным исполнителем мугама.

– Вы когда-то сказали, что для того, чтобы понять и по-настоящему услышать мугам необходимо войти в духовный транс сродни молитвенному. Как вы сегодня собираетесь в этот транс, в эту молитву вводить людей? Сложно ли это?

- На каждом концерте я рассчитываю, что в это состояние транса в первую очередь должен войти я сам, и, если мне это удается, то в такое же состояние смогут войти и мои слушатели.

– Очевидно, что в Азербайджане, в Турции, Иране мугам – неотъемлемая часть культурного контекста. А есть ли какое-то особое российское восприятие мугамных композиций?

- Если эту музыку воспроизводить должным образом, то где бы ты ее не представлял – в Японии или Азербайджане – она найдет отклик и понимание. Все зависит от исполнителя.

– Скажите несколько слов о ваших коллегах-исполнителях мугама.

- В мире есть множество исполнителей мугама, есть очень много интересных коллективов, у которых мы учимся, работы которых нас вдохновляют. В то же время я надеюсь, что есть исполнители, которые что-то могут почерпнуть для себя в нашем творчестве. Процесс взаимообмена не прекращается – мы все друг для друга и учителя и ученики.

– А у вас сейчас есть ученики, кто продолжит вашу традицию мугама?

- Есть, конечно же. Например, замечательная исполнительница мугамных произведений Фаргана Гасанова. Основное требование ко всем ученикам, которые хотят стать в будущем ханенде, - это учеба у старых мастеров. Одновременно важен и авторский взгляд, творческое прочтение классики. Так, я привнес в произведения иную ритмику, ускоренный темп. Это привлекло много новых слушателей, в том числе, среди молодежи.

– В России, в каких городах вы еще выступаете, кроме Москвы?

- Наш коллектив дает ежегодно очень много концертов, в том числе и в российских городах, - не так давно состоялся большой концерт в Санкт-Петербурге. И везде мы встречаем неизменно теплый прием. Мы благодарны нашим слушателям и всегда рады новым встречам.