Таджикистан объявил об обязательной вакцинации детей от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних граждан стала обязательной в Таджикистане. Соответствующее решение было принято республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения заболевания.

"Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет", - говорится в документе.

Уточняется, что для проведения процедуру иммунизации граждане должны обращаться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства. Процедура бесплатна.