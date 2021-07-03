Таджикистан объявил об обязательной вакцинации детей от коронавируса
Вакцинация от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних граждан стала обязательной в Таджикистане. Соответствующее решение было принято республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения заболевания.
"Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет", - говорится в документе.
Уточняется, что для проведения процедуру иммунизации граждане должны обращаться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства. Процедура бесплатна.
Вестник Кавказа
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