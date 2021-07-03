"Краснодар" заинтересовался нападающим шотландского "Хиберниана"

Российский футбольный клуб "Краснодар" проявил заинтересованность в приобретении нападающего шотландского "Хиберниана" Кевина Нисбета.

По данным газеты Daily Mail, сумма трансфера может составить €4,5 млн. Кроме того, интерес к футболисту проявили шотландский "Селтик", валлийский "Суонси", английские "Брентфорд" и "Ноттингем Форест".

В ходе ЧЕ Нисбет участвовал в трех играх, в которых выходил на замену, в результативных действиях замечен не был, отмечает ТАСС.