Главная » Новости

"Краснодар" заинтересовался нападающим шотландского "Хиберниана"

&quot;Краснодар&quot; заинтересовался нападающим шотландского &quot;Хиберниана&quot;

Российский футбольный клуб "Краснодар" проявил заинтересованность в приобретении нападающего шотландского "Хиберниана" Кевина Нисбета.

По данным газеты Daily Mail, сумма трансфера может составить €4,5 млн. Кроме того, интерес к футболисту проявили шотландский "Селтик", валлийский "Суонси", английские "Брентфорд" и "Ноттингем Форест".

В ходе ЧЕ Нисбет участвовал в трех играх, в которых выходил на замену, в результативных действиях замечен не был, отмечает ТАСС.

1285 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!