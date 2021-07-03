В Чечне вводятся новые ограничения по коронавирусу

Обязательное ношение масок вводится для пассажиров и водителей общественного транспорта в Чечне, информирует республиканский Минтранс.

По данным ведомства, это связано с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Случаи вспышек коронавирусной инфекции стремительно растут, и для противодействия ее распространению Роспотребнадзором Чечни вводятся дополнительные меры", - говорится в сообщении.

Напомним, что масочный режим был отменен в Чечне в середине февраля 2021 года.