Собянин пообещал гранты для компаний, прививших 60% персонала
Первые 100 столичных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% персонала ждет грантовая поддержка в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В то же время, градоначальник отметил, что поощрение не превысит пяти миллионов рублей.
"Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", - написал Собянин в своем личном блоге.
В заключение мэр акцентировал внимание на том, что все детали акции будут сообщены в скором времени.
Вестник Кавказа
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