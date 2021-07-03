Собянин пообещал гранты для компаний, прививших 60% персонала

Первые 100 столичных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% персонала ждет грантовая поддержка в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время, градоначальник отметил, что поощрение не превысит пяти миллионов рублей.

"Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", - написал Собянин в своем личном блоге.

В заключение мэр акцентировал внимание на том, что все детали акции будут сообщены в скором времени.