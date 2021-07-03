Ставропольская журналистка погибла в горах Кабардино-Балкарии

Известная журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян погибла при срыве автомобиля с подъемника в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в краевом Союзе журналистов.

"Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет", - приводит слова собеседника ТАСС. По факту ведется расследование, проинформировали в следственном отделе по Эльбрусскому району СУ СК РФ по КБР.

Ранее сообщалось, что в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Адыр-Суу с подъемника сорвался автомобиль, в котором находились двое туристов из Ставропольского края.

"Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего начался подъем припаркованного на платформе автомобиля", - указано в сообщении. Уточняется, что, по словам свидетелей трагедии, на середине подъема машина пришла в движение и упала с платформы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, передает ТАСС.