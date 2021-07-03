Назарбаеву был открыт памятник в Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал участником торжественной церемонии открытия памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, которая состоялась в республиканской столице.

Монумент находится на территории недавно открывшегося в городе парка.

Как сообщили в пресс-службе президента, Токаев отметил исключительный вклад Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, а также укрепление авторитета страны на международной арене. "Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа", - сказал Токаев.

Далее он напомнил, что Назарбаев в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.