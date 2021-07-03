Мясников рассказал, как правильно измерять давление

Врач и телеведущий Александр Мясников указал на ошибку, которую часто совершают при измерении давления. По его словам, стоит отказаться от измерения давления после физических нагрузок или в спешке.

Также медик обратил внимание на то, что для правильного проведения процедуры важна поза, в которой находится человек. "Как нельзя? Нельзя вот – наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", – обратил внимание он в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, Мясников отметил, что для повышения точности измерений следует проверять показатели и на левой, и на правой руке.