Диетолог предупредила об опасной малине

Врач-диетолог Ольга Кораблева дала рекомендации по выбору малины. По ее словам, ягоды должны быть сухими, так как с потерей сока теряются и вкусовые качества.

"По этой же причине мойте малину только перед употреблением – она не любит влагу. Важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. Желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде", – приводит слова собеседницы РИА Новости.

Далее диетолог также отметила, что не стоит покупать малину в контейнерах, так как тара должна пропускать воздух, а ее поверхность не должна быть сплошной.

Кроме того, следует обращать внимание на то, нет ли на ягодах плесени. "Даже если вы планируете использовать подпорченную малину для варенья, то вкус домашней заготовки, скорее всего, будет испорчен", - указала диетолог.