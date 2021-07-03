Пьяный подросток спровоцировал ДТП на Дону

Уголовное дело было возбуждено правоохранителями Ростовской области в отношении 15-летнего жителя города Каменска-Шахтинского, ему предъявлено обвинение в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, он сел за руль и спровоцировал ДТП в результате которого погибло двое человек.

По словам представителя СУСК России по региону, сегодня утром пьяный подросток за рулем "ВАЗ 2112" потерял управление транспортным средством и врезался в дерево возле улицы Советская.

Он был госпитализирован, а двое пассажиров - 16 и 19 лет скончались на месте аварии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии