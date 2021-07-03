В Казахстане появится особая экономическая зона TURKSEZ
В Туркестанской области будет образована новая специальная экономическая зона (СЭЗ) TURKSEZ. Она появится на территории промышленной субзоны СЭЗ TURKISTAN, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Проект разработан по поручению премьер-министра республики Аскара Мамина о создании СЭЗ для тюркоязычных стран.
В регионе есть возможность производить стройматериалы, готовые металлические изделия, неметаллическую минеральную продукцию, текстильные и кожевенно-обувные изделия, машиностроительную продукцию и многое другое. Предпочтение отдается энергоэффективным и экологически чистым производствам.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться