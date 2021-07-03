"Сочи" подписал контракт с воспитанником "Челси"
Полузащитник французского "Метца" Викторьен Агнбан перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщает пресс-служба российской команды.
Детали соглашения не раскрываются.
Отмечается, что Викторьен является воспитанником лондонского "Челси, но профессиональную карьеру полузащитник начал в клубе "Сент-Трюйден" из Бельгии. Также игрок выступал за испанскую "Гранаду" и "Метц"..
Стоит добавить, что 24-летний Викторьен провел 13 матчей за сборную Кот-д’Ивуара.
Вестник Кавказа
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