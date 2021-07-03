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"Сочи" подписал контракт с воспитанником "Челси"

&quot;Сочи&quot; подписал контракт с воспитанником &quot;Челси&quot;

Полузащитник французского "Метца" Викторьен Агнбан перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщает пресс-служба российской команды.

Детали соглашения не раскрываются.

Отмечается, что Викторьен является воспитанником лондонского "Челси, но профессиональную карьеру полузащитник начал в клубе "Сент-Трюйден" из Бельгии. Также игрок выступал за испанскую "Гранаду" и "Метц"..

Стоит добавить, что 24-летний Викторьен провел 13 матчей за сборную Кот-д’Ивуара.

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Вестник Кавказа

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