Боррель: ЕС не участвовал в урегулировании конфликта в Карабахе

Евросоюз никогда не принимал непосредственного участия в разрешении конфликта в Карабахе, которое последние годы велось под руководством сопредседателей Минской группы. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако, по мнению Борреля, это не означает, что Евросоюз оставался пассивным в конфликте.

"Мы поддерживали сопредседателей посредством мер по укреплению доверия, таких как проекты, реализуемые на уровне сообществ в рамках Европейского партнерства для мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - написал Боррель в своем блоге на сайте ЕС.

Председатель Европарламента отметил, что Отечественная война Азербайджана осенью прошлого года изменила региональный баланс. По его словам, государства-члены и партнеры ЕС ожидают, что Евросоюз продолжит играть более активную роль в урегулировании конфликтов.

"Южный Кавказ - это регион на перекрестке дорог между Европой и Центральной Азией, граничащий с Ближним Востоком. Мы видим растущее число стран, которые активны в регионе как в политическом, так и в экономическом плане, начиная с России, Турции, Китая и Ирана. Южный Кавказ важен для ЕС с точки зрения транспортных коридоров, связывающих ЕС с Азией, и диверсификации энергетических ресурсов ЕС. Таким образом, мы должны укреплять роль региона как узла связи", - заключил Боррель в своем блоге.